Бондаренко Евдокия Иеремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бондаренко Стефан Петрович
Отец ребёнка: Бондаренко Петр
Рождение ребёнка
1858
Сын: Бондаренко Михаил Петрович
Отец ребёнка: Бондаренко Петр
Рождение ребёнка
1864
Сын: Бондаренко Никита Петрович
Отец ребёнка: Бондаренко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондаренко Петр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно