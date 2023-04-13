Бондаренко Евдокия Иеремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Евдокия Иеремеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бондаренко Стефан Петрович

Отец ребёнка: Бондаренко Петр

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бондаренко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Бондаренко Петр

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бондаренко Никита Петрович

Отец ребёнка: Бондаренко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Петр

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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