Бондаренко Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Бондаренко Петр
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Бондаренко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Бондаренко Герасим Никитич
Мать ребёнка: Бондаренко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Бондаренко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ольга Никитична
Мать ребёнка: Бондаренко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бондаренко Владимир Никитич
Мать ребёнка: Бондаренко Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно