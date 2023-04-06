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Бондаренко Никита Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Бондаренко Петр

Мать: Бондаренко Евдокия Иеремеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Бондаренко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Бондаренко Герасим Никитич

Мать ребёнка: Бондаренко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бондаренко Иван Никитич

Мать ребёнка: Бондаренко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ольга Никитична

Мать ребёнка: Бондаренко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бондаренко Владимир Никитич

Мать ребёнка: Бондаренко Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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