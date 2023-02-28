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Шишкин Тарасий Петров

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Шишкин Пётр Андреев

Мать: Наталия Яковлева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1837

Жена: Ирина Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гавриил (Иванов)

Мать ребёнка: Ирина Ильина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1848

Дочь: Васса Тарасова

Мать ребёнка: Ирина Ильина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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