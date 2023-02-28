Шишкин Тарасий Петров
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Шишкин Пётр Андреев
Мать: Наталия Яковлева
Бракосочетание
24.10.1837
Жена: Ирина Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гавриил (Иванов)
Мать ребёнка: Ирина Ильина
Рождение ребёнка
11.08.1848
Дочь: Васса Тарасова
Мать ребёнка: Ирина Ильина
Смерть
Неизвестно