Наталия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев
Рождение ребёнка
20.05.1808
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Семён Петров
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев
Рождение ребёнка
26.02.1821
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев
Рождение ребёнка
01.02.1823
Сын: Шишкин Исидор Петров
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев
Смерть
Неизвестно