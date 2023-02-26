Наталия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев

Рождение ребёнка
20.05.1808

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Семён Петров

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шишкин Тарасий Петров

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1821

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1823

Сын: Шишкин Исидор Петров

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Андреев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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