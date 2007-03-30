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Кузьмичёв Александр Александрович

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Место рождения

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.03.1935

Дата смерти

30.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1957

Сын: Кузьмичёв Валерий Александрович

Мать ребёнка: Кузьмичева Любовь Ивановна

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царёва Тамара Александровна

Мать ребёнка: Кузьмичева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Любовь Ивановна

Смерть
30.03.2007
Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
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