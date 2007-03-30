Кузьмичёв Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения25.03.1935
Дата смерти30.03.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1957
Сын: Кузьмичёв Валерий Александрович
Мать ребёнка: Кузьмичева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царёва Тамара Александровна
Мать ребёнка: Кузьмичева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2007
Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область