рабочий посёлок Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Пильна

Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1044Пиловальный Завод (Пильна), с. удел. и лашм.при рч. Пьяне.42станов. кварт.250914941Церквей православных 2. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Пиловалинская волость
745. Пиловальный Завод (Пильна), село бывшее государственное, при речке Пьяне, дворов 335, жителей 2126, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь правосл Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Пильнинская волость
село Пиловальный Завод (Пильна)11211272841228390240407942[...]

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Пильнинская волость
439Пильна, село, при рч. Пьяне; н. р.2774254416241628

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Пильненская волость
Пильна село339Пильненск. 3907Пильна30150

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Пильнинский район
9368Пильнараб.посёлок55°34'45°55'N-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Пильнинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Пильна
22645151051рп Пильнарабочий поселок

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