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Кузьмичева Любовь Ивановна

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Место рождения

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.09.1938

Дата смерти

21.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1957

Сын: Кузьмичёв Валерий Александрович

Отец ребёнка: Кузьмичёв Александр Александрович

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичёв Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царёва Тамара Александровна

Отец ребёнка: Кузьмичёв Александр Александрович

Смерть
21.08.2019
Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
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