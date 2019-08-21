Кузьмичева Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1938
Дата смерти21.08.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1957
Сын: Кузьмичёв Валерий Александрович
Отец ребёнка: Кузьмичёв Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царёва Тамара Александровна
Отец ребёнка: Кузьмичёв Александр Александрович
Смерть
21.08.2019
Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область