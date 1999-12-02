Мурясова (Латыпова) Рашида Гильмутдиновна
Место рожденияд.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Дата рождения14.03.1930
Дата смерти02.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1953
Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович
Рождение ребёнка
20.09.1956
Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович
Рождение ребёнка
11.06.1958
Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович
Рождение ребёнка
20.09.1961
Дочь: Хисматуллина (Мурясова) Разиля Басыровна
Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович
Рождение ребёнка
27.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович
Смерть
02.12.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно