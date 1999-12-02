Мурясова (Латыпова) Рашида Гильмутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурясова (Латыпова) Рашида Гильмутдиновна

Место рождения

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР

Дата рождения

14.03.1930

Дата смерти

02.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1930

Отец: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Мать: Латыпова Шагида Хузиахметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Рождение ребёнка
20.10.1953

Сын: Мурясов Бакир Басырович

Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Мурясов Мансур Басырович

Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Рождение ребёнка
20.09.1956

Сын: Мурясов Сабир Басырович

Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Рождение ребёнка
11.06.1958

Сын: Мурясов Шамиль Басырович

Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Рождение ребёнка
20.09.1961

Дочь: Хисматуллина (Мурясова) Разиля Басыровна

Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Рождение ребёнка
27.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Смерть
02.12.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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