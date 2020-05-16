Хисматуллина (Мурясова) Разиля Басыровна
Место рожденияд.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения20.09.1961
Дата смерти16.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.2020
Причина смерти: КВИ на фоне сахарного диабета
Похороны
Неизвестно