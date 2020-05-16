Хисматуллина (Мурясова) Разиля Басыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисматуллина (Мурясова) Разиля Басыровна

Хисматуллина (Мурясова) Разиля Басыровна

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

20.09.1961

Дата смерти

16.05.2020

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1961

Отец: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Мать: Мурясова (Латыпова) Рашида Гильмутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.05.2020
Причина смерти: КВИ на фоне сахарного диабета
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.