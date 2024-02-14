Мурясов Бакир Басырович
Место рожденияд.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения20.10.1953
Дата смерти16.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1953
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Бракосочетание
05.11.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.04.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно