Мурясов Бакир Басырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурясов Бакир Басырович

Мурясов Бакир Басырович

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

20.10.1953

Дата смерти

16.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1953

Отец: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Мать: Мурясова (Латыпова) Рашида Гильмутдиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Бракосочетание
05.11.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.04.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.