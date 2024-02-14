Латыпова Шагида Хузиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпова Шагида Хузиахметовна

Место рождения

д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1901

Дата смерти

06.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Латыпов Караметдин Гильмутдинович

Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Рождение ребёнка
14.03.1930

Дочь: Мурясова (Латыпова) Рашида Гильмутдиновна

Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Латыпов Халит Гильмутдинович

Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мазитова (Латыпова) Халида Гильмутдиновна

Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Латыпова) Савия Гильмутдиновна

Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Рождение ребёнка
?.02.1942

Сын: Латыпов Рафаэль Гильмутдинович

Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Смерть
06.04.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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