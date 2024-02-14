Мазитова (Латыпова) Халида Гильмутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитова (Латыпова) Халида Гильмутдиновна

Место рождения

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Мать: Латыпова Шагида Хузиахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазитов Зайнетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазитов Зайнетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазитов Зайнетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мазитова) Гульнара Зайнетдиновна

Отец ребёнка: Мазитов Зайнетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазитов Зайнетдин

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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