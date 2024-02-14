Мазитова (Латыпова) Халида Гильмутдиновна
Место рожденияд.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мазитова) Гульнара Зайнетдиновна
Отец ребёнка: Мазитов Зайнетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазитов Зайнетдин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно