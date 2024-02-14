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Мурясов Сабир Басырович

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

20.09.1956

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1956

Отец: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Мать: Мурясова Рашида Гильмутдиновна

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Одесса, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1989
г.Одесса, РСФСР
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
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