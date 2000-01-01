Татаринов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаринов Василий Тихонович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Валерий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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