Татаринов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татаринов Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
После 2010
Жена: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область