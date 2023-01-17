Татаринов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаринов Иван Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
После 2010

Жена: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
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