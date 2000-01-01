Татаринов Василий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринов Василий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаринов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрас Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна

Работа или профессия
Неизвестно
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