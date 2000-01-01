Татаринов Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татаринов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрас Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Анна
Работа или профессия
Неизвестно