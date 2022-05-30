Татаринов Василий Тихонович
мужской, родился Неизвестно
ОтецТатаринов ТихонНеизвестно г.р.
Дети
Малинина (Татаринова) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Татаринов Иван ВасильевичНеизвестно г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татаринов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрас (Татаринова) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Татаринова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина (Татаринова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Татаринова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Татаринова) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Татаринова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Татаринова Анна
Работа или профессия
Неизвестно