Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрас Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Татаринов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Татаринов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Татаринов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Татаринов Василий Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close