Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрас Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Татаринов Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Татаринов Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Татаринов Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Татаринов Василий Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно