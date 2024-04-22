Шнайдер (Корчвинская) Соня Борисовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1913
Дата смерти26.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913
Рождение ребёнка
13.04.1934
Дочь: Ганущинер Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Шнайдер Яков Юткович
Рождение ребёнка
12.12.1939
Сын: Шнайдер Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Шнайдер Яков Юткович
Смерть
26.07.1992
Похороны
Неизвестно