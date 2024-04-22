Шнайдер (Корчвинская) Соня Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнайдер (Корчвинская) Соня Борисовна

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

01.01.1913

Дата смерти

26.07.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.04.1934

Дочь: Ганущинер Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Шнайдер Яков Юткович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.12.1939

Сын: Шнайдер Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Шнайдер Яков Юткович

Смерть
26.07.1992
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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