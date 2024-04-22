Шнайдер Яков Юткович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти?.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
13.04.1934
Дочь: Ганущинер Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Шнайдер Соня Борисовна
Рождение ребёнка
12.12.1939
Сын: Шнайдер Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Шнайдер Соня Борисовна
Военная служба
17.12.1943
Бира, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Бирский РВК
Работа или профессия
Неизвестно
Рядовой, стрелок
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.1944