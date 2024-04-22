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Шнайдер Яков Юткович

Место рождения

Держановка, Вінницька область

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Держановка, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.04.1934

Дочь: Ганущинер Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Шнайдер Соня Борисовна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.12.1939

Сын: Шнайдер Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Шнайдер Соня Борисовна

Военная служба
17.12.1943
Бира, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Бирский РВК
Работа или профессия
Неизвестно
Рядовой, стрелок
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
?.10.1944
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