Куроедов Семён Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1881
Дочь: Куроедова Мария Семёновна
Мать ребёнка: Куроедова Мария Александровна
Рождение ребёнка
26.01.1887
Дочь: Куроедова Софья Семёновна
Мать ребёнка: Куроедова Мария Александровна
Рождение ребёнка
30.06.1890
Дочь: Куроедова Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Куроедова Мария Александровна