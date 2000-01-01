Куроедова (Куроедова) Наталья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуроедова (Куроедова) Наталья Семёновна

Куроедова (Куроедова) Наталья Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1890

Отец: Куроедов Семён Борисович

Мать: Куроедова Мария Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close