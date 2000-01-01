Куроедова (Фёдорова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Фёдорова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1881

Дочь: Куроедова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Куроедов Семён Борисович

Рождение ребёнка
26.01.1887

Дочь: Куроедова Софья Семёновна

Отец ребёнка: Куроедов Семён Борисович

Рождение ребёнка
30.06.1890

Дочь: Куроедова Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Куроедов Семён Борисович

Работа или профессия
Неизвестно
дочь статского советника
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