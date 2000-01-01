Куроедова (Фёдорова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1881
Дочь: Куроедова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Куроедов Семён Борисович
Рождение ребёнка
26.01.1887
Дочь: Куроедова Софья Семёновна
Отец ребёнка: Куроедов Семён Борисович
Рождение ребёнка
30.06.1890
Дочь: Куроедова Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Куроедов Семён Борисович
Работа или профессия
Неизвестно
дочь статского советника