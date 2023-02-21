Куроедова (Куроедова) Софья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Куроедова) Софья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1887

Отец: Куроедов Семён Борисович

Мать: Куроедова Мария Александровна

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