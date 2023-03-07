Астраханцов Степан Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцов Степан Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Астраханцов Яков (Якушко) Варфоломеев

Мать: Астраханцева Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Астраханцов Никифор Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Астраханцов Афонасий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Астраханцов Яков Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Астраханцов Ермолай Степанов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757
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