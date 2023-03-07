Астраханцов Степан Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Астраханцов Никифор Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Астраханцов Афонасий Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Астраханцов Яков Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Астраханцов Ермолай Степанов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757