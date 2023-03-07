Астраханцов Яков (Якушко) Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцов Яков (Якушко) Варфоломеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1651

Дата смерти

Между 1710 и 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651

Отец: Астраханцов Варфоломей (Вахромей) Родионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Астраханцев Ермолай Яковлев

Мать ребёнка: Астраханцева Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Астраханцов Степан Яковлев

Мать ребёнка: Астраханцева Василиса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Василиса Иванова

Место жительства
Неизвестно
Займище вновь над Пыжею речкой, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1710 и 1717
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