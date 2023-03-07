Астраханцов Яков (Якушко) Варфоломеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1651
Дата смертиМежду 1710 и 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1651
Отец: Астраханцов Варфоломей (Вахромей) Родионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Астраханцев Ермолай Яковлев
Мать ребёнка: Астраханцева Василиса Иванова
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Астраханцов Степан Яковлев
Мать ребёнка: Астраханцева Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Займище вновь над Пыжею речкой, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1710 и 1717