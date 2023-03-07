Астраханцева Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева Василиса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1651 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Астраханцев Ермолай Яковлев

Отец ребёнка: Астраханцов Яков (Якушко) Варфоломеев

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Астраханцов Степан Яковлев

Отец ребёнка: Астраханцов Яков (Якушко) Варфоломеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Яков (Якушко) Варфоломеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1722
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
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