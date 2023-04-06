Астраханцов Яков Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстраханцов Яков Степанов

Астраханцов Яков Степанов

avatar

Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Астраханцов Степан Яковлев

Мать: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Аксинья Яковлевна

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Астраханцов Еремей (Ермолай) Яковлев

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Устинья Яковлевна

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Астраханцов Кирилл Яковлев

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Катерина Яковлевна

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Федосья Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close