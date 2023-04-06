Астраханцов Яков Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Астраханцов Степан Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Аксинья Яковлевна
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Астраханцов Еремей (Ермолай) Яковлев
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Устинья Яковлевна
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Астраханцов Кирилл Яковлев
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Катерина Яковлевна
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795