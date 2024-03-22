Остапенко (Максименко) Параскева Марковна
Место рождения
Дата рождения21.10.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1840
Бракосочетание
29.01.1865
Рождение ребёнка
06.01.1866
Дочь: Остапенко Домникия Митрофановна
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич
Рождение ребёнка
05.04.1868
Дочь: Яковенко Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1870
Сын: Остапенко Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич
Рождение ребёнка
08.12.1871
Сын: Остапенко Потапий Митрофанович
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич
Рождение ребёнка
03.04.1874
Сын: Остапенко Никита Митрофанович
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич
Рождение ребёнка
09.06.1876
Дочь: Хвостик Акилина Митрофановна
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Остапенко Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич
Рождение ребёнка
23.03.1880
Дочь: Остапенко Матрона Митрофановна
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич
Смерть
Неизвестно