Остапенко (Максименко) Параскева Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко (Максименко) Параскева Марковна

Место рождения

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

21.10.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1840

Отец: Максименко Марко Васильевич

Мать: Опанасенко Синклитикия Федоровна

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
29.01.1865

Муж: Остапенко Митрофан Алексеевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1866

Дочь: Остапенко Домникия Митрофановна

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1868

Дочь: Яковенко Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1870

Сын: Остапенко Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1871

Сын: Остапенко Потапий Митрофанович

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1874

Сын: Остапенко Никита Митрофанович

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.06.1876

Дочь: Хвостик Акилина Митрофановна

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Остапенко Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1880

Дочь: Остапенко Матрона Митрофановна

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Алексеевич

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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