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Остапенко Григорий Митрофанович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

25.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1870

Отец: Остапенко Митрофан Алексеевич

Мать: Остапенко Параскева Марковна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
29.01.1899

Жена: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1899

Дочь: Сидорович Синклитикия Григорьевна

Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1901

Дочь: Остапенко Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1903

Сын: Остапенко Герасим Григорьевич

Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1905

Сын: Остапенко Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1908

Сын: Остапенко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1909

Сын: Остапенко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.05.1911

Сын: Остапенко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.08.1912

Сын: Остапенко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1915

Дочь: Остапенко Ефросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1918

Сын: Остапенко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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