Остапенко Григорий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения25.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1870
Бракосочетание
29.01.1899
Рождение ребёнка
24.10.1899
Дочь: Сидорович Синклитикия Григорьевна
Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1901
Дочь: Остапенко Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1903
Сын: Остапенко Герасим Григорьевич
Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1905
Сын: Остапенко Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1908
Сын: Остапенко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1909
Сын: Остапенко Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1911
Сын: Остапенко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1912
Сын: Остапенко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1915
Дочь: Остапенко Ефросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1918
Сын: Остапенко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Остапенко Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно