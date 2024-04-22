Яковенко (Остапенко) Мария Митрофановна
Место рождения
Дата рождения05.04.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1868
Бракосочетание
05.02.1889
Рождение ребёнка
31.10.1890
Дочь: Яковенко Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Яковенко Иван Семенович
Рождение ребёнка
21.07.1894
Отец ребёнка: Яковенко Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.06.1898
Дочь: Яковенко Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Яковенко Иван Семенович
Смерть
Неизвестно