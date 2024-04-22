Яковенко (Остапенко) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Остапенко) Мария Митрофановна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

05.04.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1868

Отец: Остапенко Митрофан Алексеевич

Мать: Остапенко Параскева Марковна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
05.02.1889

Муж: Яковенко Иван Семенович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.10.1890

Дочь: Яковенко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Яковенко Иван Семенович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1894

Сын: Яковенко Трофим Иванович

Отец ребёнка: Яковенко Иван Семенович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.06.1898

Дочь: Яковенко Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Яковенко Иван Семенович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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