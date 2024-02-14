Бибигайшэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибигайшэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1904

Сын: Насртдинов Гаязетдин

Отец ребёнка: Хоснетдинов Насретдин

Рождение ребёнка
18.02.1919

Сын: Насретдинов Гарай (Жихангаряй)

Отец ребёнка: Хоснетдинов Насретдин

Рождение ребёнка
03.12.1923

Дочь: (Насртдинова) Гульсум

Отец ребёнка: Хоснетдинов Насретдин

Смерть
Неизвестно

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