Насртдинов Гаязетдин
Место рожденияд.Тат.Аксу Буинского р-на ТАССР
Дата рождения01.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904
Отец: Хоснетдинов Насретдин
Мать: Бибигайшэ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хатимя Гиниятулловна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Насртдинова) Суфия
Мать ребёнка: Хатимя Гиниятулловна
Рождение ребёнка
01.04.1938
Сын: Насртдинов Зуфар
Мать ребёнка: Хатимя Гиниятулловна
Рождение ребёнка
07.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хатимя Гиниятулловна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хатимя Гиниятулловна
Смерть
Неизвестно