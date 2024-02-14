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Насртдинов Гаязетдин

Место рождения

д.Тат.Аксу Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

01.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

1933 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904

Отец: Хоснетдинов Насретдин

Мать: Бибигайшэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хатимя Гиниятулловна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Насртдинова) Суфия

Мать ребёнка: Хатимя Гиниятулловна

Рождение ребёнка
01.04.1938

Сын: Насртдинов Зуфар

Мать ребёнка: Хатимя Гиниятулловна

Рождение ребёнка
07.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хатимя Гиниятулловна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хатимя Гиниятулловна

Смерть
Неизвестно

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