Хоснетдинов Насретдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1904
Сын: Насртдинов Гаязетдин
Мать ребёнка: Бибигайшэ
Рождение ребёнка
18.02.1919
Сын: Насретдинов Гарай (Жихангаряй)
Мать ребёнка: Бибигайшэ
Рождение ребёнка
03.12.1923
Дочь: (Насртдинова) Гульсум
Мать ребёнка: Бибигайшэ
Смерть
Неизвестно