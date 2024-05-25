Курамшин Ахтям Ахмерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурамшин Ахтям Ахмерович

Курамшин Ахтям Ахмерович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.07.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927

Отец: Курамшин Ахмер

Мать: Файзуллина (Файзуллина) Гайникамал Валиуллиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курамшина Гульнара Закировна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курамшина Гульнара Закировна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курамшина Гульнара Закировна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курамшина Гульнара Закировна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курамшина Гульнара Закировна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курамшина Гульнара Закировна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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