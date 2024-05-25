Курамшин Ахтям Ахмерович
Место рождения
Дата рождения01.07.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1949
Рождение ребёнка
06.02.1952
Рождение ребёнка
06.04.1956
Рождение ребёнка
21.04.1959
Рождение ребёнка
24.01.1961
Смерть
Неизвестно