Файзуллина (Файзуллина) Гайникамал Валиуллиевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1908
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1908
Отец: Файзуллин Вали
Мать: Файзуллина Халимя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курамшин Ахмер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1927
Отец ребёнка: Курамшин Ахмер
Рождение ребёнка
31.05.1938
Сын: Курамшин Зявдат Ахмерович
Отец ребёнка: Курамшин Ахмер
Рождение ребёнка
27.09.1939
Отец ребёнка: Курамшин Ахмер
Смерть
2004