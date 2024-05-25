Файзуллина (Файзуллина) Гайникамал Валиуллиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФайзуллина (Файзуллина) Гайникамал Валиуллиевна

Файзуллина (Файзуллина) Гайникамал Валиуллиевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.02.1908

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1908

Отец: Файзуллин Вали

Мать: Файзуллина Халимя

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курамшин Ахмер

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1927

Сын: Курамшин Ахтям Ахмерович

Отец ребёнка: Курамшин Ахмер

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.05.1938

Сын: Курамшин Зявдат Ахмерович

Отец ребёнка: Курамшин Ахмер

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1939

Сын: Курамшин Фарит Ахмерович

Отец ребёнка: Курамшин Ахмер

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
2004
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.