Курамшин Рамиль Ахтямович
Место рождения
Дата рождения24.01.1961
Дата смерти19.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.2012