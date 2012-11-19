Курамшин Рамиль Ахтямович 24.01.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курамшин Рамиль Ахтямович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.01.1961

Дата смерти

19.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1961

Отец: Курамшин Ахтям Ахмерович

Мать: Курамшина Гульнара Закировна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
19.11.2012
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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