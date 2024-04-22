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Чебаков Николай Владимирович

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

02.08.1941

Дата смерти

28.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941

Отец: Чебаков Владимир Павлович

Мать: Чебакова Фаузия Рахимовна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Чебаков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Чебакова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1966

Сын: Чебаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чебакова Евгения Ивановна

Базартобе, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебакова Евгения Ивановна

Смерть
28.02.1991
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
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