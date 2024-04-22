Чебаков Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.08.1941
Дата смерти28.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941
Рождение ребёнка
1962
Сын: Чебаков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Чебакова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1966
Мать ребёнка: Чебакова Евгения Ивановна
Базартобе, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1991