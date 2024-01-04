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Чебаков Владимир Павлович

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

17.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ялфимова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Чебакова Фаузия Рахимовна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.08.1941

Сын: Чебаков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Чебакова Фаузия Рахимовна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
17.07.1942
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
умер от ран в госпитале, похоронен на Воздвиженском кладбище могила №68, сержант, командир стрелкового взвода 564сп, ранен в боях за г.Воронеж
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