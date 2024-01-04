Чебаков Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти17.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ялфимова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Чебакова Фаузия Рахимовна
Рождение ребёнка
02.08.1941
Сын: Чебаков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Чебакова Фаузия Рахимовна
Смерть
17.07.1942
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
умер от ран в госпитале, похоронен на Воздвиженском кладбище могила №68, сержант, командир стрелкового взвода 564сп, ранен в боях за г.Воронеж