Чебакова (Стокс) Евгения (Геня (Геновефа)) Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.10.1939
Дата смерти21.09.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939
Отец: Стокс Ян Адамович
Мать: Стокс Аделя Ивановна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Чебаков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чебаков Николай Владимирович
Рождение ребёнка
20.10.1966
Отец ребёнка: Чебаков Николай Владимирович
Базартобе, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.2019
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область