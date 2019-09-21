Чебакова (Стокс) Евгения (Геня (Геновефа)) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебакова (Стокс) Евгения (Геня (Геновефа)) Ивановна

Место рождения

Дзервес, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads

Дата рождения

02.10.1939

Дата смерти

21.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939

Отец: Стокс Ян Адамович

Мать: Стокс Аделя Ивановна

Дзервес, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
1962

Сын: Чебаков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чебаков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
20.10.1966

Сын: Чебаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чебаков Николай Владимирович

Базартобе, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебаков Николай Владимирович

Смерть
21.09.2019
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
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