Учаева (Полысалова) Татьяна Васильевна
Место рожденияг.Владивосток
Дата рождения22.01.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1952
Отец: Полысалов Василий Никитович
Мать: Анисья Николаевна
г.Владивосток
Бракосочетание
04.10.1975
с.Амгу Тернейского района Приморского края
регистрация брака проходила в день Учителя в школе, в кабинете директора.
Рождение ребёнка
25.09.1976
Отец ребёнка: Учаев Владимир Сергеевич
п.Кавалерово,Кавалеровский район, Приморский край, Россия.
Рождение ребёнка
05.12.1977
Сын: Учаев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Учаев Владимир Сергеевич
п.Кавалерово, Кавалеровский район, Приморский край, Россия.
Место жительства
Неизвестно