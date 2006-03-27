Учаева (Полысалова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаева (Полысалова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

г.Владивосток

Дата рождения

22.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1952

Отец: Полысалов Василий Никитович

Мать: Анисья Николаевна

г.Владивосток
Бракосочетание
04.10.1975

Муж: Учаев Владимир Сергеевич

с.Амгу Тернейского района Приморского края
регистрация брака проходила в день Учителя в школе, в кабинете директора.
Рождение ребёнка
25.09.1976

Сын: Учаев Павел Владимирович

Отец ребёнка: Учаев Владимир Сергеевич

п.Кавалерово,Кавалеровский район, Приморский край, Россия.
Рождение ребёнка
05.12.1977

Сын: Учаев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Учаев Владимир Сергеевич

п.Кавалерово, Кавалеровский район, Приморский край, Россия.
Место жительства
Неизвестно
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