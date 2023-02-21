Учаев Алексей Владимирович
Место рожденияп.Кавалерово, Кавалеровский район, Приморский край, Россия.
Дата рождения05.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1977
п.Кавалерово, Кавалеровский район, Приморский край, Россия.
Бракосочетание
30.08.2008
г.Владивосток
Рождение ребёнка
14.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Учаева Ольга Александровна
г.Владивосток, Россия
Рождение ребёнка
23.08.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Учаева Ольга Александровна
г.Владивосток, Россия
Место жительства
Неизвестно