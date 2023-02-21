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Учаев Алексей Владимирович

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Место рождения

п.Кавалерово, Кавалеровский район, Приморский край, Россия.

Дата рождения

05.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1977

Отец: Учаев Владимир Сергеевич

Мать: Учаева Татьяна Васильевна

п.Кавалерово, Кавалеровский район, Приморский край, Россия.
Бракосочетание
30.08.2008

Жена: Учаева Ольга Александровна

г.Владивосток
Рождение ребёнка
14.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Учаева Ольга Александровна

г.Владивосток, Россия
Рождение ребёнка
23.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Учаева Ольга Александровна

г.Владивосток, Россия
Место жительства
Неизвестно
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