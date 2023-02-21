Полысалова Анисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1924
Дата смерти10.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1924
Рождение ребёнка
24.01.1953
Сын: Полысалов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мезенина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учаева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович
Смерть
10.02.1983