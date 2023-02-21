Полысалова Анисья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полысалова Анисья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1924

Дата смерти

10.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1924

Отец: Челышков Николай Иванович

Мать: Челышкова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
24.01.1953

Сын: Полысалов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мезенина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учаева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович

Смерть
10.02.1983
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