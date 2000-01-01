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Полысалов Василий Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

?.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1953

Сын: Полысалов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Полысалова Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мезенина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Полысалова Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учаева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Полысалова Анисья Николаевна

Смерть
?.01.1959
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