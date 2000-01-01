Полысалов Василий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти?.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1953
Сын: Полысалов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Полысалова Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мезенина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Полысалова Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учаева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Полысалова Анисья Николаевна
Смерть
?.01.1959