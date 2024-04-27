Крутикова (Семухина) Наталья Яковлева
Место рождения
Дата рождения30.08.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1833 ст.
Восприемники: "Оному Якову брат родной Григорий и сестра его родная Ксения"
Бракосочетание
15.01.1856 ст.
Поручители: По жениху: дер. Увелек Архип Иванов и Иван Григорьев Лахтины Но невесте: Николай Иванов Рыбин и Поликарп Архипов Лахтин
Рождение ребёнка
24.03.1860 ст.
Сын: Крутиков Гаврил Григорьев
Отец ребёнка: Крутиков Григорий Стефанов
Восприемники: дер. Увелек кр. Поликарп Архипов Лахтин, сестра родная Григория девица Наталия
Смерть
Неизвестно