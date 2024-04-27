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Крутикова (Семухина) Наталья Яковлева

Место рождения

Евсина, Пушкаревская волость, Туринский уезд

Дата рождения

30.08.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1833 ст.

Отец: Семухин Яков Филиппов

Мать: Семухина Параскева Ву?колова

Евсина, Пушкаревская волость, Туринский уезд
Восприемники: "Оному Якову брат родной Григорий и сестра его родная Ксения"
Бракосочетание
15.01.1856 ст.

Муж: Крутиков Григорий Стефанов

Увельки, Туринский, Свердловская область
Поручители: По жениху: дер. Увелек Архип Иванов и Иван Григорьев Лахтины Но невесте: Николай Иванов Рыбин и Поликарп Архипов Лахтин
Рождение ребёнка
24.03.1860 ст.

Сын: Крутиков Гаврил Григорьев

Отец ребёнка: Крутиков Григорий Стефанов

Увельки, Туринский, Свердловская область
Восприемники: дер. Увелек кр. Поликарп Архипов Лахтин, сестра родная Григория девица Наталия
Смерть
Неизвестно

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