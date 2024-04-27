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Семухин Яков Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семухина Параскева Ву?колова

Рождение ребёнка
07.02.1831 ст.

Дочь: Семухина Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Семухина Параскева Ву?колова

Евсина, Пушкаревская волость, Туринский уезд
Восприемники: "Брат его родной Григорий и сестра девица Ксения"
Рождение ребёнка
30.08.1833 ст.

Дочь: Крутикова (Семухина) Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Семухина Параскева Ву?колова

Евсина, Пушкаревская волость, Туринский уезд
Восприемники: "Оному Якову брат родной Григорий и сестра его родная Ксения"
Смерть
Неизвестно

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