Семухин Яков Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1831 ст.
Дочь: Семухина Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Семухина Параскева Ву?колова
Восприемники: "Брат его родной Григорий и сестра девица Ксения"
Рождение ребёнка
30.08.1833 ст.
Дочь: Крутикова (Семухина) Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Семухина Параскева Ву?колова
Восприемники: "Оному Якову брат родной Григорий и сестра его родная Ксения"
Смерть
Неизвестно