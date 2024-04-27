Крутиков Григорий Стефанов
Место рождения
Дата рождения25.01.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1833 ст.
Восприемники: Крестьянский сын Архип Иванов Лахтин, крестьянина Никиты Потапова Лахтина жена Устинья Федотова
Место жительства
С 10.12.1852
В ревизской сказке (10 ревизия) 1858 - По приписанию Тобольской казенной палаты <...> от 10 декабря 1852 года №14.932 перечислены в деревню Увельки
Бракосочетание
15.01.1856 ст.
Поручители: По жениху: дер. Увелек Архип Иванов и Иван Григорьев Лахтины Но невесте: Николай Иванов Рыбин и Поликарп Архипов Лахтин
Рождение ребёнка
24.03.1860 ст.
Сын: Крутиков Гаврил Григорьев
Мать ребёнка: Крутикова (Семухина) Наталья Яковлева
Восприемники: дер. Увелек кр. Поликарп Архипов Лахтин, сестра родная Григория девица Наталия
Смерть
Неизвестно