Андреевская (Пономарева) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреевская (Пономарева) Татьяна Петровна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

15.12.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пономарев Петр Иванович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1849

Муж: Андреевский Андрей Григорьевич

Покрова Божьей Матери
Рождение ребёнка
18.01.1850

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Андреевский Андрей Григорьевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1859

Сын: Андреевский Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андреевский Андрей Григорьевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
15.12.1860
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: простуда
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