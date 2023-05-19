Андреевская (Пономарева) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти15.12.1860
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Пономарев Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1849
Покрова Божьей Матери
Рождение ребёнка
18.01.1850
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Андреевский Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
16.03.1859
Сын: Андреевский Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андреевский Андрей Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.12.1860
Причина смерти: простуда