Андреевский Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреевский Григорий
Бракосочетание
31.01.1849
Покрова Божьей Матери
Рождение ребёнка
18.01.1850
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Андреевская Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
16.03.1859
Сын: Андреевский Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Андреевская Татьяна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно