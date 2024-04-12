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Андреевский Андрей Григорьевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреевский Григорий

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1849

Жена: Андреевская Татьяна Петровна

Покрова Божьей Матери
Рождение ребёнка
18.01.1850

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Андреевская Татьяна Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1859

Сын: Андреевский Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Андреевская Татьяна Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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