Чужмарова (Выборова) Антонина Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужмарова (Выборова) Антонина Ионовна

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Место рождения

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

08.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1951

Отец: Выборов Иона Васильевич

Мать: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
17.03.1972

Муж: Чужмаров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
07.12.1972

Дочь: Ермакова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Чужмаров Владимир Александрович

Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.04.1979

Сын: Чужмаров Константин Владимирович

Отец ребёнка: Чужмаров Владимир Александрович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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