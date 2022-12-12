Чужмарова (Выборова) Антонина Ионовна
Место рождения
Дата рождения08.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1951
Отец: Выборов Иона Васильевич
Мать: Выборова Лидия Петровна
Бракосочетание
17.03.1972
Рождение ребёнка
07.12.1972
Дочь: Ермакова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Чужмаров Владимир Александрович
Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.04.1979
Сын: Чужмаров Константин Владимирович
Отец ребёнка: Чужмаров Владимир Александрович
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми