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Выборов (Мороков) Иона Васильевич

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Место рождения

Усть-Вымь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

14.06.1927

Дата смерти

12.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1927

Отец: не указан

Мать: Морокова Улита Павловна

Усть-Вымь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.08.1949

Сын: Выборов Михаил Ионович

Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1951

Дочь: Чужмарова Антонина Ионовна

Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1956

Сын: Выборов Анатолий Ионович

Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выборова Лидия Петровна

Смерть
12.06.1981
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
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