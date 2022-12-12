Выборов (Мороков) Иона Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1927
Дата смерти12.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1927
Отец: не указан
Мать: Морокова Улита Павловна
Рождение ребёнка
31.08.1949
Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1951
Дочь: Чужмарова Антонина Ионовна
Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
04.01.1956
Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выборова Лидия Петровна
Смерть
12.06.1981
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми